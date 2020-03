La Biblioteca di Altivole entra nelle case delle famiglie

Oltre mille le visualizzazioni registrate dalla prima lettura animata che è stata resa fruibile al pubblico ieri alle 18 rigorosamente in modalità online secondo il nuovo format attivato dalla Biblioteca Comunale di Altivole. “In questi giorni in cui non potete venirci a trovare desideriamo essere noi ad entrare nelle vostre case”, il messaggio lanciato ieri (mercoledì 11 marzo) dallo staff dell'Ufficio Cultura di Altivole. Anche in tempi di emergenza dettata dall’esigenza di contenere il Coronavirus, la cultura non si ferma. “A partire dal giorno 11 marzo collegandovi alla nostra pagina Facebook potrete trovare delle sorprese per grandi e piccini”. A portare la magia dei libri nelle case l’attore Pierfrancesco Boschin, in arte “Pierello”, che con la sua valigia magica dà vita a letture animate per tutte le età. L’esperimento social attivato dalla biblioteca di Altivole ha funzionato: oltre mille le postazioni telematiche da cui più cittadini e famiglie si sono collegati godendo di un po’ di magia. Gli appuntamenti continueranno e "potranno donare, speriamo, qualche minuto per allentare la tensione di questi giorni attraverso un libro, la lettura e l'arte".