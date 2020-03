Coronavirus, il sito di recensioni di club privè regala abbonamenti alle zone "rosse"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche prive-advisor (il sito di recensioni di Club Privè e di locali notturni e di tutto ciò che è attinente all'eros ed al mondo della trasgressione) pone in essere la sua personalissima iniziativa di solidarietà per favorire il rilancio dell'economia delle zone rosse colpite dal Corona Virus. La scelta, come risulta dalla loro pagina Facebook (https://www.facebook.com/priveadvisor/) è quella di "fornire gratuitamente da ora fino al 15 Marzo l'iscrizione-Pacchetto VIP per tutte quelle "attività Eros" (Club Privè, Sexy Shop, Sexy videochat,siti di incontri per adulti, ecc) che si trovano nelle zone rosse". Con l'invito ulteriore lanciato ai propri follower di condividere il link per rilanciare l'economia italiana anche nel mondo dell'eros e della trasgressione!!! Tra i settori più produttivi c'è infatti proprio quello del sesso con un fatturato di circa 1 miliardo annuo che ai tempi di crisi da Corona Virus non può di certo essere lasciato indietro.