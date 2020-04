Voglia di gelato durante la quarantena? Ecco le gelaterie per le consegne a domicilio

Le temperature nella Marca iniziano ad alzarsi e ormai sono moltissimi i cittadini che, per cambiare un po' l'alimentazione "da quarantena", decidono di affidarsi alle consegne a domicilio. Tra le tante proposte di ristoranti, agriturismi e pizzerie, il boom lo stanno avendo in questi giorni le gelaterie. Decine e decine di ordini ogni giorno allietano quindi le giornate dei trevigiani in queste calde ore. Ecco allora qui per voi una lista di gelaterie che effettuano consegne a domicilio.

(N.B. Si tratta di un elenco ovviamente provvisorio, quindi comunicateci pure le strutture qui assenti e noi le aggiungeremo volentieri!)

IL RE DEL GELATO - Treviso, via Roma, 329/2899799

LA DOLCE - Treviso, viale IV Novembre, 0422/1486681

LA ROMANA DAL 1947 - Treviso, Viale Cesare Battisti, 0422/544075 o WhatsApp 348/2415644

PASTICCERIA SARTI - Altivole, piazza San Vito, 333/3561371

PAUSA GELATO - Arcade, piazza Vittorio Emanuele III, 370/3079629

DOLCE LATTE - Casier (Dosson), via Aldo Moro, 348/4420444

PURO & BIO - Castelfranco Veneto, via Spagna, 338/2281698

DOLCE CAPRICCIO - Colle Umberto, via John Fitzgerald Kennedy, 0438/1790530 o 347/9451856

NETTUNO - Conegliano, Corso Vittorio Emanuele II, 328/3830678

CREMAGELATO - Cornuda, piazza Marconi, 370/3759038

SMERALDO - Crocetta del Montello, via Erizzo, 392/4629782

GIRASOLE - Giavera del Montello, piazza Martini, 335/7122687

IL GELATO - Mareno di Piave, via Verri, 0438/492260

L'ALBERO - Maserada sul Piave, viale Caccianiga, 328/3838024

DA STEFANO - Maserada sul Piave, via Roma, 349/7483860

GELATOMANIA - Montebelluna (Biadene), via Feltrina Centro, 339/6991164

LA PERLA - Montebelluna, via Erizzo, 348/1289849 0 338/3332048

MATILDA - Nervesa della Battaglia, via Aldo Moro, 349/1842324

IL DOLCEFREDDO - Oderzo, via Cesare Battisti, 353/4065710

PUNTO GELATO - Spresiano, via Dante Alighieri, 348/4967370

CREMAGELATO - Spresiano, via Nazionale, 320/0386807

POLIN - Paese, via Roma, 0422/951288 - 0422/959010 - 0422/458665 - WhatsApp 348/0226708

DOLCE VITA - Ponzano Veneto, via Roma, 333/5942662

BOTTEGA DEL GELATO - Ponzano Veneto, via Pioppe, 339/4369976

NASTYA - Postioma, piazza Montello, 347/2711626

IL GELATO - Roncade, via Giovanni XXIII, 340/7516836

CALIPSO - Roncade (Biancade), via Dary, 348/0375067

BOTTEGA DEL GELATO - San Biagio di Callalta, via Postumia Centro, 340/9617044

ARMONIA GELATO - Santa Lucia di Piave, via Roma, 333/1617751

FRESCA IDEA - San Vendemiano, via Liberazione, 0438/402457

MAKEBON - San Vendemiano, via Italia, 340/1072898 o 349/0993388

ALLA ROTONDA - Susegana, via Tempio Votivo, 349/2905452

BOTTEGA DEL GELATO - Susegana, via IV Novembre, 339/6577133

GELATO DI ELISA - Quinto di Treviso (Santa Cristina), vicolo Suor Gina Simionato, 336/501012

IL GELATO DI QUINTO - Quinto di Treviso, via Vittorio Emanuele, 329/2275356

BOTTEGA DEL GELATO - Vittorio Veneto, via Menarè, 320/4043250

RE DEL GELATO - Vittorio Veneto, via Virgilio, 380/1935208

DA LALO - Volpago del Montello, via Cervada, 0423/871010

L'ANGOLO - Zero Branco, via Monte Piana, 340/9932455 o 345/8432681