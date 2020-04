Coronavirus, adesso la spesa a domicilio arriva anche in buste sottovuoto

E’ uno dei negozi di quartiere tipici, aperti per “beni essenziali”, che già garantisce spesa prenotata, ritirata in negozio o consegnata a domicilio, una vasta gamma di prodotti sani e genuini, piatti pronti, prodotti a km zero e molte specialità. Zucchello, a San Pelajo di Treviso, ha ormai ha allargato i propri orizzonti ed è pronto a servire in Italia e non solo. «Abbiamo necessariamente chiuso la degusteria all’interno del negozio che funzionava soprattutto in pausa pranzo - spiega Laura Zucchello - ma abbiamo potenziato i servizi a domicilio e le tipologie di piatti, investendo su un nuovo metodo di cottura sottovuoto che, grazie ad una avanzata tecnologia, ci consente di cuocere pietanze e specialità in maniera lenta ed artigianale, mantenendo intatte le proprietà degli alimenti il più possibile. La busta si presta perfettamente a questo periodo e consente di avere pranzi e cene pronti facilmente scaldabili in microonde, forno, in padella o in immersione. E’ una novità assoluta molto richiesta che si conserva in frigo anche per 30 giorni». Le prenotazioni sono anche online su www.zucchelloinbusta.com.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.