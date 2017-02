Sonorizzare immagini in movimento: arriva il corso per gli appassionati di sound design

TREVISO Il cinema e la musica sono la vostra passione? Ogni volta che andate a vedere un film prestate sempre più attenzione alla colonna sonora rispetto che alla trama? Bene, l'associazione trevigiana Cineforum Labirinto, in collaborazione con Spazio Aereo, propone un nuovo corso teorico e pratico dedicato al mondo del suono sincronizzato e del sound design.

Un'iniziativa molto originale ideata e curata da Geremia Vinattieri, sound designer ed ex collaboratore della trevigiana Fabrica. Il corso è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti, musicisti e appassionati di cinema e musica che vogliano cimentarsi con una delle professioni più interessanti dell’industria filmica e musicale, che ha ridefinito e arricchito il linguaggio audiovisivo fin dall'avvento del sonoro. Imparare a dare voce alle immagini è un'arte difficile e complessa ma attraverso un percorso della durata di 18 ore, divise in sei incontri frontali, gli iscritti al corso potranno apprendere le basi necessarie per iniziare questa professione. Le lezioni inizieranno il 15 marzo 2017 e fino al giorno 13 ci sarà tempo per iscriversi. I partecipanti dovranno versare una quota di 120 euro, presentando via mail una richiesta d'iscrizione all'indirizzo cineforumlabirinto@gmail.com. Agli iscritti, infine, è richiesto di essere laptop muniti e di avere dimestichezza con uno o più software per l’editing audio (Audition, Logic, Cubase, Live, Pro Tools...). Un'iniziativa da non perdere per specializzarsi in uno degli ambiti più interessanti della Settima Arte.