Cosplay contest di Carnevale al centro commerciale Conè

CONEGLIANO Al centro commerciale Conè il carnevale è cosplay. Il termine arriva dall'inglese e mescola le parole "costume" e "gioco" indicando il travestimento e l'imitazione di personaggi fantastici, dal fumetto al cartone animato. Niente di meglio per il fine settimana che porta al martedì grasso. Si comincia domenica 11 febbraio 2018 alle 15.30 con l'esibizione della covertoons band L'Impero Yamatai, chiamata ad aprire il pomeriggio assieme ad un ospite speciale: Bag (Andrea Bortoletto) che presenterà alcuni brani del suo album uscito lo scorso dicembre per la Haf Records di Tokyo e usato come colonne sonore in alcune famosissime serie tra cui Fullmetal Alchemist, One Piece e Saint Seiya.

Dalle 16.45, poi, spazio al primo contest cosplay del Conè promosso in collaborazione con Fenix Cosplay e pronto a conquistare il centro commerciale di Conegliano. Iscriversi al contest è semplicissimo, basterà inviare un messaggio alla pagina Facebook di Fenix Cosplay o al numero 347 7971664 indicando nome, cognome, età e recapito telefonico. In alternativa ci si potrà presentare direttamente domenica al banco iscrizioni del Conè entro le ore 15.30. Il contest premierà tra gli adulti il Best Cosplay, il Miglior Cosplay Femminile e Miglior Cosplay Maschile, ma anche il Gruppo Cosplay più numeroso e attribuirà un Premio Simpatia. Tra i bambini i primi tre classificati riceveranno dei giochi educativi. Il carnevale del Conè proseguirà quindi martedì 13 febbraio 2018, martedì grasso, con I Discendenti: il tribute show ispirato al film che racconta le vicende dei figli dei cattivi delle più famose favole della Disney. Non mancheranno foto e autografi con i protagonisti. Un servizio navetta nel pomeriggio collegherà il centro di Conegliano con il centro commerciale per permettere ai tutti di recarsi allo spettacolo dopo aver assistito alla sfilata dei carri allegorici.