Crai, con la spesa on line consegna gratis per tutti i trevigiani fino a fine maggio

Il Gruppo Crai - visto il successo dell’iniziativa nel mese di marzo e di aprile - ha deciso di proseguire anche per tutto il mese di maggio con la consegna gratuita anche per le spese sotto ai 70€ per tutti coloro che fanno la spesa online (a partire da 30€ di spesa) in uno dei 34 negozi Crai presenti a Treviso e provincia. L’iniziativa è supportata dai negozi Crai che sono presenti sul sito www.craispesaonline.it.

Inoltre, per i territori coperti dal servizio di Crai Spesa Online, è possibile effettuare anche gli ordini telefonicamente, chiamando il numero verde 800-550088. Attualmente, il servizio di Crai Spesa Online, l’e-commerce di prossimità, è attivo con oltre 170 negozi in 14 regioni.