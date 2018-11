CastelBrando ospita il cugino della Regina Elisabetta d'Inghilterra

In occasione della cerimonia per il centenario della Grande Guerra tenutasi a Vittorio Veneto lo scorso fine settimana, Michael di Kent, 76 anni, membro della famiglia reale britannica, figlio di George, duca di Kent e di Marina di Grecia e cugino di primo grado della regina Elisabetta ha scelto di alloggiare a Castelbrando.

Con lui, anche una rappresentanza del reggimento inglese della Honourable Artillery Company - una delle unità che combatterono sul fronte italiano nell'ultimo anno di guerra, e direttamente al comando della regina Elisabetta. La cena di gala riservata al principe e al suo entourage si è tenuta sabato sera alla presenza di numerose autorità tra cui il sindaco Roberto Tonon e l'ambasciatrice del Regno Unito in Italia Jill Morris. In mattinata invece, dopo la commemorazione tenutasi in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, il catering di Castelbrando aveva servito il pranzo presso il Castello del Vescovo. Il principe è rimasto piacevolmente sorpreso dal castello e dalle bellezze del territorio e ha ringraziato per l’accoglienza, prima di ripartire per il Regno Unito nel tardo pomeriggio di domenica.

Qui sotto un'immagine della cena di gala tenutasi a CastelBrando



