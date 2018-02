Problemi con il visto: negato l'ingresso negli USA al cantante veneto Damien McFly

TREVISO L’annullamento imprevisto dell’esibizione in California e 26 ore di fermo in aeroporto prima di essere rispedito in Italia. Come in una scena del film "The Terminal" di Steven Spielberg, il padovano Damien McFly ha visto sfumare la possibilità di suonare a una delle maggiori fiere musicali del mondo a causa di un problema nella documentazione regolarmente presentata all’ingresso negli Usa.

Il concerto previsto per lo scorso weekend al NAMM Show 2018 sarebbe stato l’occasione per anticipare al pubblico americano le nuove canzoni che Damiano Ferrari (in arte Damien McFly) sta per incidere con la collaborazione di una delle più note produzioni discografiche inglesi. Il volo Venezia - Los Angeles del 26 gennaio scorso si è invece trasformato in un istantaneo viaggio andata-ritorno dopo l’interrogatorio alla dogana e la permanenza forzata al Los Angeles International Airport. “Sono partito pensando al senso di libertà che provo ogni volta che posso esibirmi per il pubblico americano, nella terra che ha dato vita ai generi musicali a cui mi ispiro” ha dichiarato il cantante noto anche per aver conseguito oltre 4 milioni di visualizzazioni online per i suoi pezzi di derivazione folk-pop. “Purtroppo non è andata esattamente così. Dopo il primo controllo passaporti l’Homeland Security Department ha voluto fare un ulteriore accertamento e approfondire la questione sulla tipologia di performance che avrei dovuto fare al NAMM. L'Esta è molto restrittivo come visto, e di fatto non è un vero e proprio visto. Questo mi ha impedito di entrare dato che non ero in possesso di una vera e propria lettera di invito e che l’evento non era sponsorizzato dal governo italiano. Hanno quindi deciso di rimandarmi a casa.

Il primo volo della mia compagnia partiva 26 ore dopo e sono rimasto bloccato senza telefono e bagagli in una stanza assieme ad altre persone con problemi ben peggiori dei miei. Ho mangiato una pizza consegnata da un poliziotto e la mattina seguente ho ricevuto la telefonata dal Consolato Italiano per accertarsi che stessi bene”. Attualmente la speranza di Damien McFly è che i tempi burocratici gli consentano di ottenere tutta la documentazione necessaria per poter suonare al South By Southwest Festival 2018 (in programma dal 9 al 18 marzo ad Austin, Texas), forse la più importante manifestazione al mondo dedicata alla convergenza fra musica, cinema e tecnologia. Tornare ad Austin dopo l’esperienza del SXSW 2017 vorrebbe dire confermare il crescente apprezzamento del pubblico estero per la musica di Damiano, artista molto noto in provincia di Treviso per i suoi concerti all'Home Rock Bar e in molti altri locali della Marca. I prossimi mesi vedranno la pubblicazione di un nuovo singolo e videoclip e la lavorazione di un nuovo album con la collaborazione di uno dei produttori di maggior fama sulla scena internazionale per i generi pop e rock.