David Garrett, il Paganini delle pop star, arriva a Conegliano con il suo tour Unlimited

Dopo avere collezionato successi in 14 nazioni, nel 2020 David Garrett proseguirà con il suo tour mondiale “Unlimited Live” portando il suo straordinario crossover anche in Italia. In risposta alla grande richiesta dei suoi fan italiani, Garrett tornerà con cinque date nei palazzetti dopo il successo dei concerti tutti esauriti di settembre 2019 nelle straordinarie cornici dell’Arena di Verona e della Reggia di Caserta. Avvalendosi di nuove tecnologie, l’artista miscela musica e video per produrre un’esperienza di concerto sorprendente, quasi cinematografica. Il violinista e rockstar emozionerà i suoi fan con un mix di pezzi inediti, arrangiamenti unplugged e le versioni più appassionanti delle sue hit di maggiore successo. Che si tratti di un pezzo pop o di musica classica, David Garrett stupirà ancora una volta con la sua strabiliante virtuosità. Il suo nuovo show, tanto elettrizzante quanto intimo, ha già stregato più di 200 mila fan nel tour di quest’anno.



Per celebrare i suoi 10 anni di crossover, Garrett e il suo team hanno preparato il programma per l’“UNLIMITED LIVE” in modo estremamente meticoloso, la pianificazione e creazione dello show hanno infatti richiesto più di un anno. Con “UNLIMITED LIVE” il violinista crea un’esperienza di concerto davvero unica e mozzafiato, catapultando i suoi fan su diversi mondi: un mare cristallino, la luna, una megalopoli futuristica e inseguimenti automobilistici da brividi. Sin dagli esordi della sua carriera,Garrett non ha mai permesso ai limiti dei vari generi musicali di contenerlo. Pertanto “UNLIMITED” è ben più del titolo di un tour: è la sua filosofia musicale, una passione per la creatività senza confini. Non solo è riuscito a creare un pubblico totalmente nuovo per il crossover e la musica classica, ma ha reso il violino lo strumento principale nella musica rock. David ha già stregato milioni di fan in tutto il mondo con le sue interpretazioni inebrianti di successi rock come “Purple Rain” o “Smells Like Teen Spirit”, i suoi struggenti adattamenti d’inni come “Nothing Else Matters” o “November Rain”, la sua interpretazione di brani pop celebri in tutto il mondo, come “Viva la vida” o “Hey Jude”, e i suoi arrangiamenti di melodie classiche come la "Sinfonia n. 5" di Beethoven of “Clair de Lune” di Debussy.



I biglietti per le date italiane di “UNLIMITED LIVE 2020” saranno disponibili -in prevendita- a partire dalle ore 11 di giovedì 12 dicembre sui seguenti circuiti di prevendita online e in tutti i punti vendita: Ticketone (per tutte le date del tour), Vivaticket (per Milano, Bologna e Genova) e Ticketmaster (per Milano e Conegliano). “Non vedo l’ora di proseguire con il tour ‘UNLIMITED LIVE’ nel 2020, ora più che mai voglio accompagnare i miei fan in un emozionante viaggio musicale”, afferma l'artista, “con la mia band, i miei amici e i miei fan voglio celebrare la musica degli ultimi dieci anni". In più di un decennio di carriera crossover internazionale, Garrett ha continuato a superare se stesso. Il Paganini delle pop star, il Jimi Hendrix dei violinisti ,Garrett è il “Violinista del Diavolo” dei nostri tempi, una superstar internazionale in grado di offuscare i confini tra Mozart e Metallica.



Osannato per essere stato il pioniere del crossover contemporaneo, e per il suo modo di suonare eccezionalmente virtuoso, David è perfettamente a suo agio nell’eseguire dalle più complesse composizioni classiche con i migliori direttori d'orchestra e le orchestre del mondo, ai successi rock più apprezzati dal pubblico degli stadi. Ammirato da milioni di fans in tutto il mondo, David ha già venduto milioni di biglietti e vinto 24 dischi d’oro e 16 di platino in ogni angolo del mondo: da Hong Kong alla Germania, dal Messico a Taiwan, al Brasile e molti altri ancora. Sa combinare il carisma di una rock star con il virtuosismo innato solo ai migliori strumentalisti dei nostri giorni.

27 OTTOBRE 2020 - CONEGLIANO VENETO - ZOPPAS ARENA

Inizio Concerto: ore 21.15

Indirizzo: Viale dello Sport, 2, 31015 Conegliano TV

Prezzi e settori:

Parterre Gold 110,00 euro

Poltronissima laterale 90,00 euro

Poltrona 70,00 euro

Tribuna Gold Centrale 70,00 euro

Tribuna destra gold 60,00 euro

Tribuna sinistra gold 60,00 euro

Tribuna destra 50,00 euro

Tribuna sinistra 50,00 euro