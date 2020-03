Francesco De Gregori: rinviato il concerto alla Supersonic Music Arena

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni ministeriali, è stata posticipata a sabato 18 aprile la data del tour di Francesco De Gregori inizialmente prevista per venerdì 6 marzo al Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta.

I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. Dopo i grandi consensi raccolti da parte di pubblico e critica in un’estate che ha visto ovunque il tutto esaurito, dalle Terme di Caracalla di Roma all’Arena di Verona e conclusa trionfalmente con una doppia data al Teatro degli Arcimboldi di Milano nel tour “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live”, a primavera 2020 Francesco De Gregori, “il principe” della musica italiana, torna con la sua band nei club d’Italia ed Europa con il tour dal titolo “De Gregori & Band – Greatest Hits Live”. Sul palco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da: Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e, per la prima volta, Simone Talone alle percussioni.