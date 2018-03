Dee Dee Bridgewater torna nella Marca: "Ambasciatrice contro il razzismo"

TREVISO "Una bellissima quinta volta - ha detto il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - che dimostra un’importante collaborazione fra pubblico e privato. Siamo felici che sia Dee Dee Bridgewater la protagonista di questa quinta volta in qualità di ambasciatrice contro il razzismo. Questo a testimonianza del fatto che Treviso è una città attenta e sicuramente accogliente contro ogni discriminazione razziale". Dee Dee sarà infatti la protagonista dell’edizione 2018 dell’International Jazz Day, l’evento nato da un’idea di Francesco Schiavinato e reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Treviso e di Teatri e Umanesimo Latino Spa.

“È da molti anni che inseguivo Dee Dee Bridgewater - ha detto l’organizzatore Francesco Schiavinato di Basilico 13 biosteria - sappiamo che vorrà spendere del tempo qui a Treviso perché ne ha sentito parlare come di una città sicura e accogliente e questo ci fa grande onore. Sarà uno spettacolo meraviglioso e coinvolgente all’insegna del soul. È stata anche un’antesignana della lotta al sessismo e siamo felici di avere qui. Mi auguro che anche questa volta si possa registrare un tutto esaurito”.

“Abbiamo la fortuna di essere ancora qui grazie alla felice intuizione di Francesco Schiavinato cresciuta in questi anni con la collaborazione di Teatri Spa e dell’amministrazione comunale - dichiara Gianfranco Gagliardi - Quando un evento arriva allo quinta edizione vuol dire che ha tagliato un traguardo e ha centrato l’obiettivo. Dobbiamo immaginare un percorso di ulteriore crescita con l’ampliamento delle proposte dei generi che vengono proposti in teatro, anche se già lo stiamo facendo, per questa comunità che ha la fortuna di avere una struttura come quella del Teatro comunale. Da quest’anno abbiamo portato anche tutti i concerti jazz al Comunale e devo dire che stanno avendo un grande successo”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco Manildo nei confronti di questa iniziativa - dichiara l’assessore alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei - Anche quest’anno organizzeremo Street food & jazz nei giorni del 28 e 29 aprile con musicisti di ottima qualità che apriranno la strada all’evento del 30 aprile. A breve comunicheremo anche il programma”.