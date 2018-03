"Delitto e Castigo" al Comunale di Treviso arrivano Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini

TREVISO Venerdì 9 marzo alle ore 20.45, con repliche sabato 10 alle ore 20.45 e domenica 11 alle ore 16.00, al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso andrà in scena Delitto/Castigo nell'adattamento teatrale di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi.

Dopo il successo di "Provando…dobbiamo parlare", il nuovo progetto partorito dalla mente di Sergio Rubini arriva nella Marca. Attraverso la riscrittura e l’ausilio di un rumorista e di una cantante, Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio condurranno il pubblico trevigiano in un viaggio tra i capitoli di uno dei più grandi romanzi dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij. Vertigine e disagio accompagnano lo spettatore di "Delitto e Castigo". La vertigine di essere finiti dentro l’ossessione di una voce che individua nell’omicidio la propria e unica affermazione di esistenza. E quindi il delitto come specchio del proprio limite e orizzonte necessario da superare per l’autoaffermazione del sé. Un conflitto che crea una febbre, una scissione, uno sdoppiamento; un omicidio che produce un castigo, un’arma a doppio taglio. Come è la scrittura del romanzo, dove la realtà, attraverso il racconto in terza persona, è continuamente interrotta e aggredita dalla voce pensiero, in prima, del protagonista. Ed è proprio questa natura bitonale di "Delitto e Castigo" a suggerire la possibilità di portarlo in scena attraverso una lettura a due voci, portata a teatro dai due celebri attori italiani entrambi noti al grande pubblico per i ruoli che hanno interpretato soprattutto al cinema. Lo Cascio, dopo le splendide interpretazioni in film del calibro di "I cento passi", "La meglio gioventù" e "Buongiorno notte" è tornato al suo primo amore: il teatro. Un percorso artistico molto simile a quello del barese Sergio Rubini, sempre in bilico tra la carriera d'attore e quella di regista. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già in vendita con prezzi che vanno dai 12 ai 32 euro. Qui di seguito i contatti e le modalità di acquisto dei biglietti: al telefono 0422.540480: dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, di persona: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.30; il sabato dalle 10.00 alle 12.30. Online sui siti: www.teatrocomunaletreviso.it oppure www.boxol.it.