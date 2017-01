Il dialetto veneto salvato da uno spresianese. Vinicio Corrent verrà premiato in Campidoglio

SPRESIANO Martedì 17 gennaio sarà la quinta Giornata Nazionale del Dialetto. Ad indirla nel 2013 è stata l'Unpli, l'unione nazionale delle Pro Loco d'Italia, che a tal fine ha ideato il concorso nazionale "Salva la tua lingua locale". Su una cinquantina di partecipanti suddivisi in numerose sezioni (prosa, poesia e musica), il 54enne spresianese Vinicio Corrent, molto conosciuto per essere un docente di letteratura presso l'istituto Da Collo di Conegliano e per la sua grande passione musicale e cabarettistica, si è classificato secondo con il brano "Henriette".Si tratta di una canzone che riporta un tema d'amore caro al "gentiluomo" veneziano Giacomo Casanova.

Vincio, che sul web ha spopolato con l'imitazione dello Sceriffo Gentilini e successivamente con le canzoni "Il Carbonas", "Pasta E Fasioi" e l'ultimissima "Jesoeo" non è infatti nuovo a queste iniziative che mirano alla valorizzazione delle lingue e delle culture locali. L'Unpli premierà lo spresianese il prossimo 9 febbraio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Per Vincio "si tratta di un premio davvero ambito". A giudicare l'opera letteraria dialettale messa in musica dallo stesso spresianese è stato anche il linguista Tullio De Mauro, ex ministro dell'istruzione e organizzatore del premio Strega. A Tullio De Mauro, scomparso a causa di una malattia incurabile nei primi di gennaio, Vinicio dedicherà questo ambito premio.

