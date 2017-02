Il direttore d'orchestra Diego Basso si unisce al ricordo del maestro Giusto Pio

TREVISO Non si fermano i messaggi di vicinanza e affetto da parte di tantissime personalità del mondo della musica che in queste ore hanno voluto rendere omaggio e salutare il musicista Giusto Pio, venuto a mancare a 91 anni domenica mattina. Con il grande compositore vicino a Battiato mancato in mattinata, il direttore d’orchestra trevigiano Diego Basso ha condiviso l’origine, entrambi sono di Castelfranco Veneto, un’amicizia delicata che dura da oltre dieci anni, ed un percorso nel mondo della musica fatto di tenacia e di curiosità verso il nuovo.



“Non aveva remore nel felicitarsi per i miei risultati e veniva a vedere i concerti che con Art Voice Academy abbiamo fatto al Teatro Accademico di Castelfranco. Si imbarazzava invece se ero io a rivolgergli un complimento, per lui i bravi erano sempre gli altri”, ricorda Basso. L'ennesima testimonianza di quanto la scomparsa del maestro Pio sia una perdita enorme per il mondo della musica italiana.