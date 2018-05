Suoni di Marca 2018, Diodato e Terence Trent D'Arby aprono il festival

TREVISO Alla già annunciata Nina Zilli si aggiungono due artisti d’eccezione alla line up per Suoni di Marca Festival: Sananda Maitreya, conosciuto come Terence Trent D'Arby, e Diodato. Suoni di Marca si prepara quindi a rianimare le mura cinquecentesche di Treviso per un’altra estate indimenticabile, giovedì 19 luglio 2018, con l’originale formula che lo contraddistingue: quattro palchi, diciotto giorni di musica per diciotto esperienze musicali differenti, con un cartellone totalmente ad ingresso gratuito.

Sananda Maitreya è ciò che in Italia viene definito una "persona tutto fare". Artista, musicista polistrumentista, scrittore e produttore statunitense, inizia la sua carriera nel 1987, quando esce il suo album d’esordio. La sua musica viene definita post millenium rock, ovvero un mix di molti stili differenti come opera, country, classica, jazz, blues, gospel, reggae, pop e rock. La musica di Sananda vuole colpire l’ascoltatore dritto al cuore, tocca e fa riaffiorare sentimenti veri e profondi.

L’artista, già paragonato per somiglianze artistiche e vocali ad alcuni grandi musicisti come Prince, Michael Jackson e Sam Cooke, con il nome aristocratico D’Arby derivante da un apostrofo artificiosamente aggiunto al cognome del suo patrigno fece un disco memorabile che permise di vendere un milione di copie solo nei primi tre giorni e poi più di dieci milioni in tutto il mondo. ‘Introducing the Hardline’ ottenne quattro nomination ai Grammy del 1988 e il premio come miglior performance maschile R&B. Conosciuto fin dall’inizio del 2001 come Terence Trent D’Arby, conquista il pubblico con le hit Dance little sister, Sign your name, Wishing well e si fa notare per una bellezza che ancora oggi, a 55 anni, fa sgranare gli occhi.

Nel 1995 decide di ribattezzarsi in Sananda Maitreya, nome che diventerà legale solo dal 2001. Pochi anni dopo Maitreya decide di ritirarsi dalla scene per sei anni e quando decide di ricomparire, lo fa ancora una volta dall’Europa. Nel 2011, durante la sua permanenza a Monaco, crea una sua etichetta, la Treehouse Pub e si trasferisce poi a Milano, città dove vive tutt’oggi. L’anno scorso Maitreya festeggia i suoi trent’anni di carriera come artista solista con ben sedici album (di cui sei come Terence Trent D’Arby). «Sono contento che in tanti mi ricordino per le canzoni che ho scritto e che canto ancora con grande piacere, ma quello era l’uomo che viveva del successo e di tutte le cose effimere che la popolarità porta con sé. Superficialità che portano alla dissoluzione e alla morte. Sono sempre stato un artista e non una star e ho preferito vivere piuttosto che godere di ciò che gli altri vedono nella tua vita»

A precedere la performance all’artista statunitense è Diodato, cantautore pop rock italiano, che inizia la sua carriera a Stoccolma, registrando con alcuni amici un brano lounge, poi incluso nella compilation “Beirut Café 2”, vendutissima in tutto il mondo. Il successo in Italia arriva con un EP nel 2007 e con la fortunata canzone “Ancora un brivido” del 2010, che gli permette di collaborare con il produttore degli Afterhours, di Niccolò Fabi e dei Planet Funk. Diodato esordisce nell’aprile del 2013 con l’album “E forse sono pazzo” e nel febbraio 2014 partecipa al 64esimo Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con la canzone “Babilonia” facendosi così conoscere dall’Italia intera. Su un intervista di Vanity Fair, Mina cita il brano considerandolo uno dei migliori di tutto il festival.

Nel marzo del 2014 Diodato viene scelto dalla trasmissione televisiva di Rai 3 “Che Tempo che Fa“ come ospite fisso. Nel 2016 firma un contratto discografico con Carosello Records e nel 2017 pubblica l’album “Cosa siamo diventati”. Nell’estate 2017 è opening act del concerto di Max Gazzè, Carmen Consoli e Daniele Silvestri al Collisioni Festival. A novembre esce il nuovo singolo, “Cretino che sei”, brano che segna una svolta stilistica dell’artista e viene presentato in anteprima alla Milano Music Week. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Roy Paci, nella categoria big con il brano “Adesso” da lui scritto, Diodato torna in tour in Italia e all’estero con il proprio progetto solista e la propria band. Nel frattempo, continua il successo di “Adesso”, che rimane stabile in top 30 della classifica delle canzoni più trasmesse in radio (fonte EarOne).

Suoni Di Marca Festival non è solo musica, è anche Percorso del Gusto, è Mostra Mercato, ed è inoltre il più lungo Festival musicale ecosostenibile nel Triveneto. Con le sue tredici isole ecologiche, il Festival assicura la pulizia degli spazi e il corretto smaltimento dei rifiuti per tutta la sua durata, nel nome del rispetto per l’ambiente e per i suoi numerosi visitatori. Grazie all’aiuto di oltre cento volontari, per lo più studenti, Suoni di Marca è un festival che permette di sensibilizzare i giovani su temi importanti quali la cooperazione e l’ecologia. Giovedì 19 luglio 2018 si apre il sipario a Suoni di Marca Festival, con due musicisti d’eccezione: Sananda Maitreya e Diodato. Tutte le sere ad ingresso gratuito.