Ramones Convention: all'Home Rock Bar arriva deejay Ringo

Giunta alla settima edizione, la Ramones Convention domani, venerdì 3 maggio, celebrerà all'Home Rock Bar di Treviso la band che, inventando un genere musicale, ha influenzato moltissimi gruppi e lasciato un marchio indelebile nel mondo della musica, della moda e della società. L'edizione 2019 sarà ricca di ospiti e contenuti, per fare un tuffo nella New York dei Guerrieri della Notte, delle corse in metropolitana attraverso Brooklyn o il Queens e del CbGb's. Sul palco si alterneranno i live di due grandi band: gli storici Wardogs e gli Andead.

I Wardogs, band tributo ufficiale italiano dei Ramones, in tour col celebre Marky Ramone, hanno di recente suonato con Dictators, Warrior Souls, LA Guns e Black Stone Cherry. Il loro singolo Go Mental/Dirt Off è stato in nomination ai Detroit Vinyl Awards nel 2016; e poi gli Andead, il gruppo punk di Milano capitanato da Andrea Rock, voce di Virgin Radio. Ma non solo. Alla consolle uno special guest: sempre da Virgin Radio, a far ballare tutto il popolo dell’Home Rock Bar ci pensa lo scatenato Ringo. La selezione musicale poi passa al dj Saint Kate Powersound.

Dal fronte degli ospiti una tripletta d’eccezione, gli esperti in materia “Ramones World”: Henry Ruggeri, Alex Ruffini e Marco Zuanelli. Henry Ruggeri è il fotografo ufficiale di Virgin Radio e del Fan Club Italiano dei Ramones, ha seguito la band ogni volta che si è esibita in Italia. Domani presenterà scatti e memorabilia che rappresentano pezzi di storia del mondo Ramones. Alex Ruffini, fotografo veneziano di fama mondiale, ha fotografato praticamente tutte le rockstar internazionali. Sta combattendo la sua personale battaglia contro il cancro e sarà alla Convention con la sua fondazione (Sex Drugs & Rock'n'Roll) che si occupa della raccolta fondi per l'acquisto di macchinari per l'ospedale di Verona. E infine, Marco Zuanelli noto per le sue preziose esposizioni dei poster live della band, ma si occupa anche del sito ramones.world e ha pubblicato tre libri (gabba gabba book, ramones sniffin' poster vol.1 e vol. 2). Grande collezionista esporrà una rassegna stampa di articoli e copertine di riviste provenienti da tutto il mondo per lo stupore di tutti i rockers.