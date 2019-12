Un'azienda trevigiana tra i produttori del documentario Rai su Tintoretto

Si intitola "Tintoretto, il primo regista" il film documentario che celebra il genio di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Una coproduzione internazionale che vede Zeta Group, azienda trevigiana con esperienza ventennale nel campo del video e della comunicazione, al fianco di ARTE ZDF, Gebrueder Beetz, Kublai Film e Videe.

Il film documentario parte dalla realtà della pittura e dal tratto prorompente del Tintoretto per raccontare, a 500 anni dalla sua nascita, la complessa personalità dell'artista veneziano e la sua innata teatralità. Un progetto ambizioso che, dopo il grande successo di pubblico ottenuto in Germania e Francia con oltre 2 milioni di spettatori, ora approda anche sul piccolo schermo italiano grazie a Rai 5, che lo ha inserito nella propria programmazione dal 27 dicembre al 2 gennaio all’interno di “Art Night”. Anche gli spettatori italiani potranno dunque scoprire – e riscoprire – la sbalorditiva audacia dell’artista veneziano che, per primo, ha posto al centro della scena lo spettatore. Un vero regista delle proprie opere che ancora oggi stupiscono ed emozionano grazie a quei giochi di luce e di prospettiva che hanno creato il mito del genio Tintoretto. “Tintoretto, il primo regista” andrà in onda su Rai5 (canale 23 del digitale terrestre) venerdì 27 dicembre alle ore 21.15 e, in replica, lunedì 30 dicembre alle 16.30 e giovedì 2 gennaio alle 9.45, sempre su Rai 5