Dosson: annullo filatelico dedicato al radicchio rosso

Poste Italiane sarà presente anche quest’anno con un servizio filatelico temporaneo a Dosson, in occasione della trentatreesima “Festa del Radicchio Rosso”. L’annullo, promosso dal Comune di Casier, potrà essere richiesto domenica 27 gennaio dalle ore 9 alle 13 nello stand allestito nella tensostruttura della festa in via Fermi a Dosson. Con il bollo speciale sarà timbrata la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello, dove saranno disponibili anche le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata di domenica, sarà depositato allo sportello filatelico dell’Ufficio Postale Treviso Centro (piazza Vittoria), per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.