L'e-commerce di EasyCoop sbarca a Treviso e la spesa arriva sul pianerottolo di casa

TREVISO Coop Alleanza 3.0 porta a Treviso EasyCoop (www.easycoop.com) e sceglie il Veneto come terza tappa strategica nell’estensione del suo servizio d’avanguardia. Dopo Roma e l’Emilia-Romagna, da oggi l’innovativo servizio di spesa online con consegna alla porta di casa serve gli abitanti di Treviso, Padova, Mestre e molte località limitrofe.

Con un assortimento di oltre 11 mila prodotti – di cui più di 3 mila freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, latticini) – EasyCoop rappresenta la più ampia offerta oggi disponibile nel nostro Paese nell’e-commerce alimentare. Propone tutte le linee a marchio Coop, accanto alle grandi marche, a tantissime specialità tipiche locali e ad alimenti per esigenze specifiche (come i senza glutine). La spesa si fa online e la si riceve direttamente sul pianerottolo di casa, con le massime garanzie sul fronte della qualità e della sicurezza, gli stessi prezzi di un ipermercato e ulteriori promozioni dedicate a chi acquista online.

EasyCoop serve oggi la città di Treviso e le seguenti località limitrofe: Casale sul Sile, Mogliano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villanova e Zero Branco. Inoltre, a conferma dell’importanza che il territorio veneto riveste nella strategia di espansione e consolidamento di Coop Alleanza 3.0, in questi stessi giorni il servizio viene attivato anche a Padova (insieme ad Abano Terme, Campodarsego, Camposampiero, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta) e a Mestre, a cui si aggiungono numerose località della provincia veneziana: Campagna Lupia, Dolo, Fiesso d’Artico, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea e Stra. EasyCoop è stato lanciato lo scorso anno prima a Roma (a febbraio), poi a Bologna (a settembre), quindi esteso a gennaio 2018 anche ai territori di Ferrara, Modena e Reggio-Emilia.

Il Piano strategico di Coop Alleanza 3.0: l’innovazione con l’e-commerce

Coop Alleanza 3.0 ha impostato un Piano strategico 2017-2019 con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace al cambiamento dei bisogni dei suoi soci e di tutti i consumatori, coerentemente con la propria missione mutualistica. Il Piano prevede una serie di azioni strategiche, che vanno dalla riqualificazione di un terzo della rete di vendita, all’innovazione, dagli interventi su assortimenti e prezzi, fino all’introduzione di nuovi servizi e convenzioni in più ambiti di spesa rilevanti per le famiglie.

E tra gli interventi del Piano strategico, c’è anche EasyCoop. L’e-commerce viene gestito da Coop Alleanza 3.0 attraverso la società partecipata Digitail, specializzata in soluzioni digitali per la vendita al dettaglio, che opera insieme ad alcuni partner di consolidata esperienza. Il servizio rappresenta inoltre per la Cooperativa un importante passo verso la multicanalità, in piena sinergia con i 12 punti vendita della provincia di Treviso, che insieme contano oltre 65 mila soci. Una scelta che, oltre ad offrire un nuovo canale d’acquisto complementare e sinergico rispetto ai negozi, è in linea con la missione di Coop: proporre i migliori prodotti e servizi ai consumatori, rispondendo ai bisogni che cambiano. A partire, appunto, dalla spesa quotidiana: da fare anche online, dove, come e quando si vuole, ma senza rinunciare a convenienza, sicurezza e qualità.

EasyCoop: tutti i vantaggi del nuovo e-commerce

Le spese fatte su EasyCoop vengono preparate ed erogate da un magazzino di prodotti dedicato, situato in provincia di Padova: una soluzione logistica e operativa che consente di garantire la massima efficienza di servizio. Qualità, sicurezza e freschezza dei prodotti sono assicurate da metodi specifici per la conservazione, preparazione e trasporto dei prodotti, che avvengono sempre in ambienti controllati e alla temperatura corretta.

Il sito è facile da usare, intuitivo, personalizzabile e accessibile da qualunque device (PC, tablet e smartphone). I clienti possono creare più liste della spesa (anche per altre persone, per esempio i genitori anziani, che hanno difficoltà ad uscire a fare la spesa), salvarle e modificarle anche successivamente. Gli ordini si possono effettuare in qualunque momento, per un importo minimo di 50 euro. La scelta è amplissima (oltre 11mila i prodotti in assortimento) e la convenienza è assicurata: alle promozioni e offerte Coop si aggiungono infatti tutte le iniziative speciali del canale online.

Il servizio di consegna è disponibile dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato l’ordine, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22, con fasce orarie e costi personalizzabili: da tutta la giornata fino a un minimo di un’ora (per esempio 19.15-20.15), a partire da un contributo per la consegna di 3,90 euro. Il pagamento può essere effettuato in totale sicurezza online, oppure alla consegna con carta di credito, prepagata o bancomat. Inoltre, per una garanzia ancora maggiore, circa mezz’ora prima i clienti vengono avvisati via sms dell’orario preciso di consegna, con il dettaglio (nome e foto identificativa) dell’addetto che consegnerà loro la spesa e la posizione del furgone sulla mappa. Un servizio studiato nel minimo dettaglio quello messo a punto da EasyCoop, tanto da essere stato recentemente premiato come Best Logistic Project nell’ambito del Retail Forum 2017, la kermesse di riferimento nel settore.