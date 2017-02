Successo da Eat’s Milano e Conegliano per la "Contro settimana" del tiramisù veneto

CONEGLIANO Centinaia di monoporzioni di Tiramisù, offerte gratuitamente al pubblico, hanno addolcito il pomeriggio di sabato scorsonelle food hall di Eat’s Milano e Conegliano, primo atto della “Contro” Settimana del Tiramisù, lanciata dal brand della distribuzione di alimenti di nicchia per ribadire l’origine veneta in risposta a chi attribuisce a due ristoratori friulani (che però utilizzavano zabaione e Pan di Spagna) i natali del celeberrimo dolce. Alto gradimento quindi per il dessert a base di crema di mascarpone, savoiardi, uova, caffè e cacao preparato dai maestri pasticceri di Eat’s, seguendo fedelmente la “codificazione” trevigiana della ricetta depositata dall’Accademia della Cucina Italiana, derivata – come da diverse fonti è provato - dal dessert al cucchiaio che, all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, conquistò inizialmente i clienti del ristorante “Le Beccherie” di Treviso ed in seguito si diffuse in tutto il mondo, diventando il dolce simbolo della creatività italiana.

In particolare dal pubblico di Conegliano è stata molto apprezzata la lezione in diretta della giovane pasticcera Elena, che ha raccontato i “segreti” per ottenere a casa una crema di mascarpone leggera e fatta a regola d’arte con la giusta dose di tuorli d’uovo e zucchero. Cucchiaiate di dolcezza abbinate a calici di Prosecco DOCG extra dry spumante Rive di Cozzuolo dell’azienda “La Vigna di Sarah” di Vittorio Veneto. Per martedì 14 febbraio San Valentino festa degli innamorati, la food hall coneglianese proporrà nel banco pasticceria il Tiramisù “take away“, fresco di giornata, da degustare in una golosa cena a due. Quindi, la “Contro” Settimana prosegue nel weekend con l’offerta di inserire il Tiramisù veneto tra le eccellenze dello shopping del gusto da Eat’s Conegliano.

