L'eclissi più lunga del secolo: a luglio arriva la notte della luna rossa

TREVISO La notte tra venerdì 27 e sabato 28 luglio segnerà un evento destinato a essere ricordato a lungo negli annali degli appassionati della volta celeste. Manca infatti sempre meno al giorno dell’Eclissi totale di luna più lunga del secolo che sarà perfettamente visibile in tutta Italia e nella provincia di Treviso.

Grazie all'allineamento di Venere, Giove, Saturno e Marte, anche il pianeta rosso si potrà vedere per tutta la notte e raggiungerà la massima luminosità dell’anno. Meteo permettendo, lo spettacolo dell'eclissi sarà visibile per ben 103 minuti. Un evento astronomico di enorme portata, con peraltro Marte che raggiungerà l’opposizione mentre sarà prossimo alla sua minima distanza dal Sole (perielio): la condizione ideale di visibilità del pianeta rosso, la migliore da quella storica dell’agosto 2003. Sia Marte che la Luna in eclissi saranno nella stessa regione di cielo, opposta al Sole, a soli sei gradi di distanza. Il satellite terrestre si troverà infatti nella parte bassa dell’orizzonte, assumendo anch'esso quindi tonalità bronzee da “Luna rossa”. L'eclissi inizierà dalle ore 19.13, per poi raggiungere la fase totale tra le 21.30 e le 23.14. Uno spettacolo a dir poco imperdibile.