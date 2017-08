Elettronica, pop e testi italiani: gli Ekynoxx tornano in studio a settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Mentre è ancora in promozione il primo album "Retrofuture" gli EkynoxX sono gia pronti con le idee e le basi per un nuovo album seguendo la strada dell'elettronica e mirando a melodie pop con testi in Italiano. L'obiettivo questa volta è la classifica ed il pubblico di casa nostra.

La band, scoperta da Claude Lemoine e composta da Frank Rossano, Mauro Morry Fiorin, Andrea Nati, presenterà ai suoi fan la new entry di queste settimane: la cantante perugina Alice Castagnoli aka Hal_ice. Previste collaborazioni importanti ,subito dopo l'estate la band entra in studio per questo secondo lavoro. Attualmente il promo dell'album uscito qualche mese fa continua come continuerà il "Retrofuture live" che li vedrà in giro per tutto il prossimo autunno. Dopo aver preso parte alla Fiera Internazionale della Musica, e dopo la prestentazione ufficiale dell'album in aprile, la band aprirà lo show live, dei Rockets nel Veneto. Una carriera pronta al decollo.