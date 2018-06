Home Festival punta sul trash: arrivano Elettra Lamborghini e la Dark Polo Gang

TREVISO Sarà un sabato difficile da dimenticare quello che Home Festival sta organizzando in vista della sua nuova edizione in programma dal 29 agosto al 2 settembre. Dopo l'annuncio, nei giorni scorsi, del dj di fama internazionale Eric Prydz, gli organizzatori hanno deciso di svelare nuovi nomi per la notte del 1 settembre.

A farla da padrone sarà la musica all'insegna del divertimento più sfrenato con i grandi protagonisti provenienti dal mondo del trash televisivo e musicale italiano. Stiamo parlando della scoppiettante Elettra Lamborghini, reduce dai successi del programma "Riccanza" su Mtv e del suo primo singolo "Pem Pem". L'ereditiera maculata non sarà però la sola a dare spettacolo sul palco del festival. Insieme a lei ci sarà anche uno dei fenomeni più discussi della scena musicale italiana: la Dark Polo Gang, collettivo romano che unisce rap e trap con uno stile totalmente disruptive. La Gang può vantare l'introduzione del neologismo "bufu" (utilizzato come sinonimo per dire “ridicolo”) nel dizionario della lingua italiana Treccani. A Treviso porterà il singolo "British" e alcuni grandi successi come "Cono Gelato", "Sportswear" e molti altri. Ad affiancare Eric Prydz sul main stage sarà invece Afrojack. Il dj e producer olandese, considerato uno dei migliori al mondo, è pronto a far ballare tutto il pubblico di Casa insieme allo show degli italianissimi Cosmo e Myss Keta (la rapper mascherata e senza peli sulla lingua). Un programma a dir poco devastante per il sabato notte targato Home Festival. Entusiasti gli organizzatori della rassegna che, dopo gli ultimi annunci, hanno dichiarato alla stampa: "Tenetevi pronti, abbiamo ancora importanti nomi da svelare". Che la festa abbia inizio.