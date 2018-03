Elezioni comunali 2018: la sfida elettorale si gioca anche a colpi di vignette satiriche

TREVISO La satira a Treviso non è ancora morta, per fortuna. E a tenerla viva è l'artista trevigiano Beppe Fantin, da sempre legato al mondo della Lega Nord e soprattutto all'ex sindaco Giancarlo Gentilini con cui potrebbe anche correre alle prossime elezioni comunali 2018. Il 50enne Fantin però, oltre che alla politica locale, è da sempre appassionato d'arte e si diletta spesso con creazioni artistiche di diversa tipologia, principalmente con la tecnica dell'anamorfismo (un'illusione ottica per cui un'immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando la stessa da una posizione precisa, ndr.).

Molti infatti ricorderanno la sua proposta, nell'anno 2012, di abbellire il sottopasso della stazione ferroviaria cittadina con disegni anamorfici, ma nel tempo alcune sue opere hanno abbellito anche pavimenti e muri di concessionarie, pub, ristoranti e discoteche, il tutto grazie a gessetti e colori acrilici che producono immagini in 3D davvero ammirevoli. Fantin, già modellista di calzature e oggi dipendente dell'azienda Texa, si diletta anche con caricature e vignette satiriche, sulla scia del noto politico-artista trevigiano Beppe Mauro.

E proprio in seguito ad una fotografia ironica di Mauro (che rappresentava il sindaco Manildo e l'ex primo cittadino Gentilini nell'atto di passarsi una borraccia come nella più nota istantanea di Coppi e Bartali), esposta a Palazzo dei Trecento per la mostra "Palazzo dei 3ciento" nello scorso febbraio, Fantin ha realizzato alcune vignette satiriche che ritraggono politici come Mario Conte, lo Sceriffo, Paolo Gobbo e Maristella Caldato. Insomma, una serie di disegni divertenti per smorzare un po' quel clima teso che in periodo elettorale sempre si respira, soprattutto in una città molto 'seria' come Treviso.

