Elio e le storie tese: annullato il concerto alla Zoppas Arena

CONEGLIANO Doccia fredda per le migliaia di fan trevigiani che speravano di poter assistere, per un'ultima volta, a un concerto degli Elio e le storie tese. La band milanese ha annunciato che la data, in programma alla Zoppas Arena il prossimo 25 maggio, è stata annullata.

"Siamo davvero dispiaciuti per la cancellazione del nostro concerto a Conegliano" ha commentato la band, reduce da una recente esibizione alla Kioene Arena di Padova. Non è la prima volta che il tour d'addio degli Elii subisce importanti variazioni. Di recente, la data veronese della band è stata spostata dall'Arena di Verona al Teatro Romano, mentre il concerto di Milano è stato spostato in estate inoltrata e in una location molto più piccola rispetto al Mediolanum Forum. Un ultimo tour che rischia quindi di lasciare un po' di amaro in bocca sia alla band che ai tanti fan che speravano di salutare, per un'ultima volta dal vivo, la carica comica del gruppo milanese. Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 28 maggio 2018. Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 28 maggio 2018. Inine, per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità spedizione tramite corriere espresso, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 28 maggio 2018 (farà fede la data del timbro postale) all'indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).