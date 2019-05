Elvis Days 2019: svelati tutti gli artisti del raduno sulle Mura

«Con Elvis mi fu chiaro che si poteva usare il potere dell’immaginazione per trasformare sé stessi, per trascendere le origini e le costrizioni dalle quali provenivi». Parole di Bruce Springsteen, da sempre grande estimatore del re del rock.

Ed è proprio partendo dalle parole del "Boss" che gli Elvis Days tornano a Treviso più spettacolari che mai. Da venerdì 14 giugno a domenica 16 l’America e il suo mito mondiale, il re per eccellenza, Elvis Presley, atterrano a Treviso per il raduno più grande d’Italia. Come tradizione vuole, ad organizzare per il quarto anno è l’ l’Home Rock Bar assieme all’ideatore storico Franco Gasparin, che dal 2000 al 2007 organizzò l’evento nell’area del ristorante di famiglia “Al Baston” di Merlengo di Ponzano attirando fino a 30.000 fans; alla direzione artistica si conferma Sergio Codognotto. Dopo il successo delle scorse edizioni, si confermano la presentatrice ufficiale Lalla Hop, il contest delle pin-up e i menù ispirati al Re proposti dai food truck del Fingerfood Festival, partner della manifestazione.

Per quanto riguarda l'ambito artistico, ci saranno varie band internazionali nei tre giorni di festival. Veniamo allora al programma. Venerdì 14 alle ore 20,30 aprono le danze Johnny and his Rockin' Tunes, band rockabilly originaria di Zagabria, che propone brani che spaziano dal classico Rock'n'Roll all'Old School al Rockabilly. Alle 22,30 saranno i giovanissimi ragazzi della Smooth Band a rapire il pubblico con il loro progetto Aloha Elvis!. Show imperdibile che ricalca le prime apparizioni live all’ Hilton Internation nel ’69. Canzoni come All Shook Up, Suspicious Minds, Love Me Tender o meno conosciute come Polk Salad Anni e Green Green Grass of Home fanno di questo show una vera chicca. Sabato 15 si inizia alle 15,00 con la parata di auto e moto vintage (iscrizioni in loco a partire dalle 14,00). Alle 17,00 al via la performance ed il workshop di Boogie Woogie a cura della scuola di ballo Doo Wop Boogiedancers. Alle 18,30 a calcare il palco saranno i New Tones, per rivivere le atmosfere e le emozioni della migliore musica Americana degli anni '50: il Doo Wop. Dalle romanticissime ballad, agli scatenati rock and roll, questo trio vocale si presenta in perfetto stile con il repertorio che propone, in cui le tre voci si armonizzano con la sezione strumentale formata da pianoforte, contrabbasso e batteria. Alle 19,45 è previsto il Pin Up Contest: l’iscrizione al concorso è libera ed è possibile partecipare anche il giorno stesso, in palio un bellissimo viaggio nel nostro Bel Paese grazie all’agenzia Nord Est Viaggi.

Alle 20,30 sarà la volta di Tammi Savoy and The Chris Casello Combo e del loro contagioso mix di Rythm'n'Blues, Rock'n'Roll, Jazz e Rockabilly. Verrete catapultati nell’atmosfera magica delle grandi interpreti afroamericane degli anni ’40 e ’50. Alle 21,45 si terrà la premiazione del Pin Up Contest ed alle 22,30 spazio al grande live della star svedese Henrik Åberg, supportato da TCB Band Italy. Un vero e proprio show anni ’70 per rendere omaggio ad uno dei più grandi artisti della storia musicale contemporanea. Domenica 16, l’ultimo giorno di questa “maratona” artistica tutti sono invitati a partecipare alle 11,30 alla tradizionale Santa Messa Gospel che si svolge nella Chiesa di Sant’Agnese, in Borgo Cavour, con lo scenografico concerto del Young Gospel Voices e la speciale performance che vedrà Henrik Åberg e i New Tones esibirsi in alcuni brani di Elvis eseguiti in chiave gospel per voci e piano. Alle 16 appuntamento con David Prestor & Wild West Country Line Dance per chi vuole muovere i primi passi del ballo country al ritmo della musica della Mali Oglasi Band. Alle 20,00 si prosegue nel segno del country con i giovanissimi Lowland Cannonballs. Infine, a salutare questa epica edizione degli Elvis Days sarà alle 22 Vince Mannino, virtuoso cantante e chitarrista che ci riporterà alle indimenticabili atmosfere degli anni '50.