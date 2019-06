Elvis Days 2019: sulle Mura inizia il weekend dedicato al Re del rock

Venerdì 14 giugno fino a domenica 16, a Treviso si celebra il Re del Rock’n’roll Elvis Presley con una grandiosa maratona “a stelle e strisce”. Ogni edizione l’area a ridosso di Porta Santi Quaranta, sul Viale Bartolomeo d’Alviano, si popola di migliaia di persone che accorrono per immergersi nella magica atmosfera americana.

Come tradizione vuole, ad organizzare per il quarto anno è l’Home Rock Bar assieme all’ideatore storico Franco Gasparin, che dal 2000 al 2007 organizzò l’evento nell’area del ristorante di famiglia “Al Baston” di Merlengo di Ponzano attirando fino a 30.000 fans; alla direzione artistica si conferma Sergio Codognotto. Dopo il successo delle scorse edizioni, ritroviamo anche la presentatrice ufficiale Lalla Hop, il contest delle pin-up e i food truck del Fingerfood Festival, partner della manifestazione. Si aggiungono poi Radio Marilù e Radio Birikina in veste di media partner dell'evento.

Il programma

Veniamo quindi alla programmazione. Venerdì 14 alle ore 20,30 aprono le danze Johnny and his Rockin' Tunes, band rockabilly originaria di Zagabria, che propone brani che spaziano dal classico Rock'n'Roll all'Old School al Rockabilly. Alle 22,30 saranno i giovanissimi ragazzi della Smooth Band a rapire il pubblico con il loro progetto Aloha Elvis!, show imperdibile che ricalca le prime apparizioni live all’Hilton International nel ’69. Canzoni come All Shook Up, Suspicious Minds, Love Me Tender o meno conosciute come Polk Salad Annie e Green Green Grass of Home fanno di questo show una vera chicca. Sabato 15 si inizia alle 15 con la parata di auto e moto vintage (iscrizioni in loco a partire dalle 14). Alle 17 al via la performance ed il workshop di Boogie Woogie a cura della scuola di ballo Doo Wop Boogiedancers. Alle 18,30 a calcare il palco saranno i New Tones, per rivivere le atmosfere e le emozioni della migliore musica Americana degli anni '50: il Doo Wop. Dalle romanticissime ballad, agli scatenati rock and roll, questo trio vocale si presenta in perfetto stile con il repertorio che propone, in cui le tre voci si armonizzano con la sezione strumentale formata da pianoforte, contrabbasso e batteria. Alle 19,45 è previsto il Pin Up Contest: l’iscrizione al concorso è libera ed è possibile partecipare anche il giorno stesso, in palio un bellissimo viaggio nel nostro Bel Paese grazie all’agenzia Nord Est Viaggi. Alle 20,30 sarà la volta di Tammi Savoy & The Chris Casello Combo (USA) e del loro contagioso mix di Rythm'n'Blues, Rock'n'Roll, Jazz e Rockabilly. Verrete catapultati nell’atmosfera delle grandi interpreti afroamericane degli anni ’40 e ’50. Alle 21,45 si terrà la premiazione del Pin Up Contest ed alle 22,30 spazio al grande live della star svedese Henrik Åberg, supportato da TCB Band Italy. Un vero e proprio show per rendere omaggio ad uno dei più grandi artisti della storia musicale contemporanea.