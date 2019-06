Grande Fratello 16: Enrico a un passo dalla finale, maxischermo in piazza a Loria

Enrico Contarin è la vera rivelazione della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il giovane trevigiano, dopo essersi salvato da svariate nomination durante tutta la stagione, si è ritrovato a un passo dalla finalissima del reality show.

Ora lo aspetta un televoto combattutissimo contro Francesca De André e Erica Piamonte che sognano entrambe la finale del reality. Per avvicinarsi ancor di più alla vittoria finale Enrico avrà bisogno di tantissimi voti e a Bessica di Loria, suo paese d'origine, è scattata una vera e propria corsa al televoto per sostenere il giovane e simpaticissimo concorrente della casa di Canale 5. Nella pelletteria di famiglia, i genitori di Enrico hanno voluto ringraziare tutti gli spettatori che hanno votato per lui con uno speciale 30% di sconto su tutti i prodotti del loro negozio per le giornate di venerdì 7 e sabato 8 giugno. E non è tutto: il fan club ufficiale del giovane trevigiano ha organizzato uno speciale maxischermo per seguire insieme a tutto il paese la finale del Grande Fratello, in diretta nei prossimi giorni su Mediaset. Un evento organizzato solo per la finale dei Mondiali di calcio. In poche settimane Enrico ha conquistato non solo l'affetto di tutta Bessica ma anche di molti spettatori in tutta Italia. Dall'interno della Casa, Enrico ha più volte dimostrato affetto e gratitudine per la sua terra d'origine. La speranza dei suoi concittadini è quella di vederlo presto giocarsi la vittoria del reality più spiato della televisione italiana. Meglio della Nazionale di calcio insomma.