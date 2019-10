Su Prima Free il 9 ottobre il grande ritorno in tv di Enzo Spatalino

Mercoledì 9 ottobre è il giorno del ritorno in Tv di Enzo Spatalino. Il popolare giornalista – opinionista padovano torna in video sulle frequenze di Prima Free, un network che trasmette sul canale 91 e 116 del digitale terrestre in Veneto, ma anche sul 286 in Friuli e 296 in Lombardia, 116 e 213 In Emilia Romagna, in Trentino 628 e Piemonte 667. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in diretta facebook sulla pagina della Tv.

Enzo Spatalino aveva concluso la sua esperienza pluriennale con Telecittà, dopo una lunga serie di scontri verbali con i conduttori della trasmissione radiofonica La Zanzara: Giuseppe Cruciani ma anche e soprattutto i padovani David Parenzo ed Alberto Gottardo. Ma Enzo Spatalino non è rimasto libero a lungo: Prima Free si è mossa immediatamente per assicurarsi le trasmissioni del noto giornalista. Appuntamento alle ore 18,30 per la trasmissione ‘La Voce del Nordest’ e alle 20.30 "L'Opinione di Enzo Spatalino": si prospettano fuochi d’artificio e non sono escluse sorprese importanti”