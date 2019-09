L'Eredità torna su Rai 1 con una sexy professoressa trevigiana

Mercoledì 25 settembre il quiz campione di ascolti più longevo della televisione italiana torna su Rai 1, tutti i giorni alle 18:45. Al timone del programma sempre Flavio Insinna, forte di una passata stagione ricca di importanti soddisfazioni. ''L'Eredità'', infatti, giunta alla sua 18esima edizione con alle spalle quasi 4mila puntate, guidata da Amadeus, Carlo Conti e dal grande Fabrizio Frizzi ha confermato anche nel 2018/2019 ottimi risultati di ascolti e di fedeltà del pubblico.

E il futuro? Tante sorprese e molte novità, a cominciare da quattro nuove ''Professoresse'', che nella loro giovane vita professionale rispecchiano i forti caratteri dell'attualità: sono studentesse, modelle, attrici, e anche ''influencer'', attente alla comunicazione e al mondo dei social. Al fianco di Insinna, il pubblico imparerà a conoscere Ginevra Pisani, Daisy Mancini, Federica Calemme e Sara Arfaoui. Tra le new entry Sara Arfaoui, 24 anni di Montebelluna in provincia di Treviso. Ha vissuto a Nizza fino ai 18 anni per poi trasferirsi a Milano. Diplomata al Liceo Classico, parla francese e arabo per via delle sue origini. Lavora come modella pur continuando gli studi di Psicologia in Francia. Una bellezza mozzafiato pronta a dare un valore aggiunto al seguitissimo programma di Rai 1