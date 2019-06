Estate sotto le stelle: svelato il programma della seconda edizione

La prima serata è fissata per giovedì 13 giugno alle ore 21 con lo spettacolo teatrale “Intrighi veneziani”. A seguire, le serate culturali proseguiranno con cadenza settimanale fino a giovedì 11 luglio. Gli appuntamenti si terranno alle 21 nell’Area Pro Loco di Breda di Piave, in via delle Risorgive 9, mentre gli eventi di cinema all’aperto avranno luogo alle 21.15 al Parco Chiesetta di San Giovanni, in via Chiesetta a Vacil di Breda di Piave. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Dopo la prima serata dedicata alle opere goldoniane a cura della compagnia teatrale amatoriale “AquaAlta”, seguiranno due proiezioni con l’Arci di Treviso: giovedì 20 giugno il film di animazione “Ferdinand” e giovedì 27 giugno la commedia “Green book”. Venerdì 5 luglio una serata dedicata ai giovani con il “Concerto OnDe Rock" che vede l’esibizione dell’Istituto Musicale “M. Ravel” di Breda e Maserada sul Piave, della Scuola di Musica “C. Schumann” di Fossalta di Piave e della Scuola di Musica “A. Luchesi” di Silea. Infine, giovedì 11 luglio l’associazione “Gli Alcuni” presenterà lo spettacolo teatrale per bambini “I musicanti di Brema”. La rassegna “Estate sotto le stelle” 2019 prevede appuntamenti per tutte le età, passioni e gusti: rappresentazioni teatrali, cinema e musica rock. Il parco dell’area Pro Loco e quelli di Vacil saranno la cornice naturale dove condividere l’estate, una delle stagioni più belle perché momento di vacanza, svago e spensieratezza, un’opportunità per la cittadinanza di incontrarsi e crescere sotto le stelle. «Anche quest’anno, siamo riusciti a mettere in piedi un cartello di eventi promosso dal Comune per incentivare la comunità bredese a vivere momenti conviviali e culturali durante l’estate – commenta Fiorenza Zanette, assessore alla cultura di Breda di Piave – un programma di 5 serate che accontenta grandi e piccini. Ringraziamo anche quest’anno le associazioni che hanno collaborato al cartello e la Pro Loco e la Polisportiva per aver messo a disposizione le proprie sedi».