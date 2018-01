Oliviero Toscani e Luciano Benetton danno vita a "Fabrica Circus"

VILLORBA Cultura umanistica, comunicazione, food, cinema, arte, poesia, giornalismo, design, spiritualità, natura, musica, politica, economia, neuroscienze, psicologia, scrittura e teatro: saranno questi gli elementi principali alla base di Fabrica Circus, un’arena aperta a tutti dove celebrare l’immaginazione, un luogo di riferimento culturale dove confrontarsi con maestri nazionali e internazionali, una bottega dell’arte rinascimentale che stimola il confronto e suscita domande, e che mette al centro “l’arte del fare”.

Un progetto che non intende solo rivoluzionare l'attuale spazio trevigiano dedicato allo sviluppo di talenti internazionali, ma vuole cercare di rifondarlo dalle radici presentandolo al pubblico in una veste completamente nuova. Fautori del progetto sono ovviamente il patron Luciano Benetton e il fotografo Oliviero Toscani che saranno presenti, nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio, a Catena di Villorba per raccontare al pubblico la loro idea di Fabrica Circus. L'evento, completamente a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, inizierà a partire dalle ore 15 con lo speciale intervento di Luciano Benetton, Oliviero Toscani e del team di Fabrica. A seguire il pomeriggio proseguirà con un cocktail di benvenuto, la conferenza e mostra di Daniel Stier, fotografo tedesco che indaga il rapporto tra esseri umani e tecnologia, la conferenza e mostra di Noa Jansma, studentessa olandese, fondatrice dell’account Instagram @dearcatcallers, dove denuncia "l'oggettificazione delle donne" importunate per strada, la conferenza e il concerto di Wakal, musicista messicano residente a Parigi che nella sua musica campiona i suoni della strada, miscelandoli con ritmi e generi elettronici diversi e infine il dj-set di Ackeejuice Rockers, dj/producer veneti scoperti dal rapper americano Kanye West. Un evento da non perdere per rinnovare ancora di più una delle realtà più interessanti della nostra provincia.