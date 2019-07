Facebook, Instagram e Whatsapp down: niente foto e video

Le "creature" di Zuckerberg in panne nel pomeriggio di mercoledì. Facebook, instagram e whatsapp non funzionano: non si caricano e non si scaricano video, foto e audio. Numerose le segnalazioni che riguardano molti stati europei, compresa l'Italia, e sudamericani. Il sito DownDetector che monitora il funzionamento di app, siti e social network ha già raccolto migliaia di segnalazioni. Stando alle segnalazioni fatte su Twitter, il problema riguarda diversi Paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa: malfunzionamenti in Italia ma anche in Spagna, Portogallo e in alcuni Paesi del Sudamerica (soprattutto il Brasile). Non sono ancora chiare le cause.