Escursione culturale notturna sulle colline di Farra di Soligo

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Farra di Soligo, dopo il successo dell'escursione al chiaro di luna dello scorso anno a Farra, ripropone un'escursione notturna sulle colline del capoluogo. La notturna si svolgerà sabato 3 novembre: la partenza è prevista alle ore 20.00 dalla chiesetta della Madonna dei Broi (in Via Cal della Madonna). Il percorso sarà di circa 8 Km, con dislivello approssimativo di 300 m e grado di difficoltà medio. Sarà necessario che i partecipanti portino con sé una torcia ed è consigliato abbigliamento adeguato. Le iscrizioni all'escursione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.30 di venerdì 2 novembre presso la Biblioteca Multimediale di Farra di Soligo (orario di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.00), comunicando i seguenti dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale. In alternativa, sarà possibile iscriversi inviando un'e-mail con i propri dati personali all'indirizzo biblioteca@farra.it. Ai fini della copertura assicurativa, la partecipazione all'escursione è condizionata all'iscrizione. In caso di maltempo, l'escursione non avrà luogo. Mattia Perencin, Assessore alla Cultura del Comune di Farra di Soligo dichiara: “Le escursioni notturne sono oramai appuntamenti molto apprezzati e attesi dagli appassionati di Trekking del nostro Territorio. Il chiaro di luna esalta la bellezza dei nostri paesaggi, mettendone in risalto l’armonia” - e prosegue - “L’escursione sarà anche un bel momento di aggregazione per la nostra Comunità e un'occasione per trascorrere un’insolita serata in compagnia”.