Fedez "porta" nella Marca 1,3 milioni di euro

TREVISO Fedez "investe" nella Marca. Niente radicchio e prosecco: ad ingolosire la pop star milanese non sono i prodotti tipici del territorio bensì la startup "Zerogrado". L'azienda trevigiana ha l'obiettivo di mettere in contatto youtuber, produttori e pubblico attraverso la rete e i social naturalmente. 1,3 milioni di euro la somma che una cordata di imprenditori, composta anche dall'artista Federico Leonardo Lucia - futuro sposo dell'infleuncer Chiara Ferragni - porterà per così dire in provincia in un progetto ambizioso che sta facendo già molto discutere.