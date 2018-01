La fermata dell'autobus viene "soppressa": la risposta dei residenti è tutta da ridere

MOGLIANO VENETO La fermata dell'autobus viene soppressa? Poco male, "io ci metto il pane!" E' questo il simpatico messaggio di risposta lasciato da un ignoto cittadino moglianese alla fermata di via Zermanesa, a pochi metri di distanza dal cimitero cittadino.

Nei giorni scorsi l'Actv aveva posizionato, nell'apposita colonnina contenente gli orari dei bus, un cartello di avviso in cui segnalava che gli autobus delle sue linee non si sarebbero più fermati in via Zermanesa. Invece delle solite lamentele, la risposta di un cittadino ancora senza nome è stata però alquanto divertente e originale. Numerosi i residenti che, divertiti dalla risposta in salsa tipicamente veneta, hanno immortalato il foglio scritto a computer, condividendolo poi sui social network. In Rete, e in particolare nel gruppo Facebook "Sei di Mogliano Veneto se...", l'immagine è diventata subito virale suscitando risate e ironia da parte degli utenti che si sono complimentati con lo sconosciuto autore per la sua trovata. Tra i commenti alla foto c'è anche chi scrive all'autore del messaggio: "Vieni allo scoperto così io porto il vino!" Dopo diversi giorni dalla sua comparsa la scritta resiste ancora sulla colonnina della fermata, a dimostrazione del successo della trovata e della divertente ironia trevigiana.