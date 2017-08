Ferragosto: storia e origini del giorno più significativo dell'estate

E' considerato da molti come il giorno più significativo dell'estate, un po' perché è il periodo dell'anno in cui tutti gli italiani bene o male sono in ferie, ma forse non tutti sanno perché Ferragosto è così importante nel nostro Paese.

La sua storia è legata a tradizioni antichissime che risalgono all'epoca dell'impero romano. In epoca imperiale infatti, questo giorno veniva chiamato Feriae Augusti, una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle già esistenti festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia rustica, i Nemoralia o i Consualia. Era un periodo di riposo e di festeggiamenti che traeva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. L'antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di auto-promozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti. Il Ferragosto dei romani non coincideva però con la nostra attuale festività, dal momento che veniva celebrato durante il 1 agosto.

La scelta della data 15 agosto si deve, invece, alla Chiesa Cattolica che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell'Assunzione di Maria. Ecco perché Ferragosto viene anche detto Festa dell'Assunta. E' solo durante il fascismo, però, che in Italia inizia a prendere piede il fenomeno dell'esodo ferragostano. A partire dalla seconda metà degli anni Venti infatti, il regime mussoliniano organizzava, attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, centinaia di gite popolari, grazie all'istituzione dei "Treni popolari di Ferragosto", una serie di mezzi che permettevano di raggiungere le località balneari e di vacanza a prezzi fortemente scontati. Con il boom degli Anni 60 i treni furono sostituiti dalle automobili e le strade iniziarono a popolarsi di migliaia di lavoratori in coda verso le spiagge. Oggi Ferragosto continua a rimanere uno dei giorni più attesi di tutta l'estate, ma purtroppo sono in pochi a ricordarsi le vere origini di questa giornata, tipicamente italiana. Un mix perfetto di storia e religione che si sono trasformati negli anni in un simbolo di riposo e di vacanza per tutti i lavoratori del Balpaese.