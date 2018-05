Festa della Repubblica, Oderzo cultura ripropone la cartolina dell'Unita' d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

ODERZO Anche quest’anno, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, Oderzo Cultura propone la vendita dell´annullo filatelico che celebra i 150 anni dell’Unità di Italia. Realizzate nel 2011, in occasione dell’anniversario nazionale, le buste con affrancato il francobollo tricolore contengono anche una serie di cartoline che riproducono disegni, immagini storiche e opere d´arte ospitate a Palazzo Foscolo. Per gli appassionati di filatelia - ma non solo - sarà dunque possibile acquistare gli annulli filatelici, rigorosamente numerati e stampati in tiratura limitata, che verranno venduti presso la biglietteria della mostra “Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini", prorogata fino al 10 giugno, dalle 14,00 alle 19,00 nell’arco dell’intero fine settimana (da venerdì 1 a domenica 3 giugno). Non solo, acquistando la busta si avrà anche l´ingresso omaggio al polo museale opitergino.