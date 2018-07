Festival show arriva sulle principale spiagge del Veneto

CAORLE Dopo il successo della tappa vicentina, per FESTIVAL SHOW 2018, il festival itinerante dell’estate italiana, è tempo di spostarsi sulle spiagge più importanti del litorale dell’Alto Adriatico! La prima tappa sarà nello splendido Arenile Madonna dell'Angelo a Caorle (Venezia) il 26 luglio. Si alterneranno grandi artisti di diversi stili musicali per accontentare tutti i gusti: THOMAS, SHADE, ELETTRA LAMBORGHINI, MARCO MASINI, EMIS KILLA, BIANCA ATZEI, FEDERICA CARTA, VIRGINIO e ALBERTO FORTIS che, con l’occasione, festeggerà i 40 anni della sua intramontabile canzone “Milano e Vincenzo”. Saliranno sul palco anche Luca Bretta, che aveva partecipato alla finale di Festival Show all’arena di Verona nella categoria Giovani, Gianmarco Gridelli, scoperto da Maria Grazia Cucinotta durante il casting della sua nuova serie tv “Teen”, e il rapper milanese Peligro. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Federica Morrone da Salerno e Orlando Capasso da Verona.

Si prosegue il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia) con tante star della musica italiana: ALEXIA, ANNA TATANGELO, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA MUSCAT, FRED DE PALMA, JERRY CALÀ, LELE e SONOHRA. Si esibiranno anche Elya, Anthony & Vittorio Conte, Giorgio Baldari e il rapper milanese Peligro. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Abby Scalpello da Malta e Aurora Corrao da Ragusa. I cast delle tappe del 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia) e del 21 agosto alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine) verranno annunciati nelle prossime settimane! La kermesse animerà in tutto 8 città con i big della musica, fino ad arrivare il 1° settembre nella maestosa Piazza Unità d’Italia a Trieste! Presenta la bella conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Durante le prove, nel backstage Hoara Borselli conduce lo speciale in diretta su Radio Bella e Monella.

In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Per il secondo anno, in ogni serata una nota di bellezza con l’elezione di Miss Amen, noto brand di gioielli, l’organizzazione è curata da Mauro Casarin. Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il terzo anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.

Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella si è ormai affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si trasforma in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età!