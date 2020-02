Seconda edizione della fiaccolata “Memorial Ketriss Palazzani”

L'amico, il soccorritore alpino, l'esperto elicotterista dell'esercito, il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, l'aspirante guida alpina. Tutto questo e molto altro era Ketriss Palazzani, scomparso il 17 novembre 2012 per una banale caduta in palestra di roccia in Val Schievenin. Un amico per molti, una persona davvero in gamba, un professionista e un vero appassionato di montagna, che per lui era stata una scoperta tardiva ma un grande fuoco. Aveva tra l'altro partecipato alle operazioni di messa in opera del Bivacco dedicato a Luca Vuerich sulla Cima di Terrarossa, proprio come esperto elicotterista a bordo del velivolo militare del 5° Reggimento AVES "Rigel" di Casarsa della Delizia.

Originario di Valdobbiadene, risiedeva nel pordenonese e di quella stazione del Soccorso Alpino faceva parte. Sabato 1 febbraio si è svolta una commemorazione a lui dedicata che ha visto la partecipazione di Soccorso Alpino, Corpo Forestale Regionale, Carabinieri e Quinto Aves Rigel di Casarsa con una spettacolare fiaccolata sulle piste del Piancavallo.