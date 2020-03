Coronavirus: rinviata la nuova edizione della Fiera 4 Passi

«In questi giorni di emergenza per il Covid-19 la priorità per tutti deve essere la sicurezza personale e delle nostre comunità. Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare Fiera4passi 2020, inizialmente prevista per il 15-17 maggio. La nuova data, che probabilmente sarà compresa nel periodo Settembre-Novembre 2020, sarà comunicata al più presto».

Con queste parole Alessandro Franceschini, direttore di Fiera4passi, l’evento nazionale dedicato al commercio equo e solidale e alla sostenibilità, organizzato dalla cooperativa Pace e Sviluppo, annuncia lo slittamento dell’edizione 2020 della kermesse, dopo attente valutazioni di natura sociale, sanitaria e, non ultimo, organizzativa. Quest’anno il titolo è “No Planet B… Be Planet” e il tema è dedicato ai 17obiettivi di sviluppo sostenibile, concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agenda 2030. «Il Goal 3 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile è quello di “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, in cui garantire le giuste cure a tutti i malati diventa più difficile ogni giorno, dobbiamo tutti fare la nostra parte per raggiungere questo importante obiettivo: per questo vi invitiamo a rispettare tutte le indicazioni governative per la vostra sicurezza e quella dei vostri cari. Ci rivedremo, ancora più forti, quando questa emergenza sarà terminata» conclude Franceschini. Sito e social sono a disposizione di espositori, sponsor e visitatori per tutti gli aggiornamenti. Fiera4Passi ritornerà in autunno, per continuare a veicolare i valori e le buone pratiche di sostenibilità e economia di giustizia che da sempre la caratterizzano.