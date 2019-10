Film a tre euro per tutti gli abbonati Mom: iniziativa al via

Multisala Corso e Mobilità di Marca sono lieti di annunciare la promozione riservata a tutti gli abbonati al trasporto pubblico che potranno andare al cinema a soli 3 Euro (contro gli 8 Euro del costo di un biglietto intero).

Per ottenere il super sconto basterà presentare alla biglietteria del cinema situato nel cuore del centro storico di Treviso (in Corso del Popolo, 30) la propria tessera abbonato. La promozione sarà valida per tutti gli spettacoli del venerdì, dal 1 novembre al 30 giugno. Le sorelle Amadio, proprietarie del cinema commentano l'iniziativa con queste parole: «Siamo felici di annunciare questa promozione che raccoglie l'eredità di collaborazioni già avviate nel passato tra i cinema di Treviso e le aziende del trasporto locale e contiamo incontri altrettanto gradimento da parte degli abbonati. Crediamo infatti che queste sinergie contribuiscano a migliorare i servizi e la qualità della vita del centro storico. La promozione partirà in grande stile con un giorno festivo, il 1 Novembre, e proporrà sempre prime visioni nelle tre sale del nostro cinema con più spettacoli in programmazione con orari indicativi: alle 17, 20 e 22». Giacomo Colladon, presidente Mom Spa: «Vivere il centro città con i suoi servizi e offerte culturali, e al tempo stesso promuovere la mobilità sostenibile: l'iniziativa avviata da Multisala Corso riesce a sposare entrambi gli obiettivi. Contiamo che i nostri abbonati rispondano positivamente, in particolare i ragazzi che possono anche più facilmente usufruire dello spettacolo delle 17 sapendo di avere a disposizione tutti i nostri servizi per arrivare e rientrare in bus».