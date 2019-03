Film a 3 euro nei cinema di Treviso e provincia: martedì il terzo appuntamento

Proseguono anche martedì 19 marzo nei cinema aderenti di Treviso e provincia gli appuntamenti con la nuova edizione de “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, l’associazione generale italiana dello spettacolo delle Tre Venezie e Regione del Veneto.

Per chi si trova in città, il multisala Corso offre due possibilità questa settimana. Alle 17.30 e alle 20 “La promessa dell'alba” di Eric Barbier, tratto dal romanzo autobiografico di Romain Gary. Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la Seconda guerra mondiale. Romain ha vissuto una vita straordinaria. Sarà proprio il folle amore di questa madre possessiva ed eccentrica che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo, e a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di scena, passioni e misteri. Negli stessi orari (17.30 e 20) si può in alternativa scegliere “Boy Erased - Vite Cancellate” di Joel Edgerton con Russell Crowe e Nicole Kidman. Il film racconta la vera storia della crescita, della presa di coscienza e della dichiarazione della propria omosessualità di Jared Eamons, figlio di un pastore battista di una piccola città dell'America rurale, che all'età di 19 anni ha deciso di aprirsi con i suoi genitori, riguardo alle proprie preferenze sessuali. Al multisala Edera è invece in programma, alle 17.35, 20 e 22.15, “Maria Regina di Scozia” di Josie Rourke che esplora la turbolenta vita della carismatica Mary Stuart. Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Mary sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo trono legittimo. Ma la Scozia e l’Inghilterra finiscono per essere governate da Elisabetta I. Ciascuna delle due giovani regine percepisce la “sorella” come una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l’indipendenza.

Spostandosi in provincia, la programmazione a tre euro del Cinema Cristallo di Oderzo vede protagonista, alle 20 e alle 22, “Non ci resta che vincere”, commedia diretta da Javier Fesser. Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello che si troverà ad organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Anche il Multisala Verdi di Vittorio Veneto popone, alle 17.30, 20 e 22.15, “Boy Erased - Vite Cancellate” di Joel Edgerton. Cinema italiano, invece, al Multisala Manzoni di Paese con “Domani è un altro giorno” di Simone Spada. con Valerio Mastandrea e Marco Giallini nel ruolo di due amici a cui rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio dopo una vita intera di ricordi ed emozioni (ore 20.20 e 22.15). Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.