Film a tre euro nei cinema del Veneto: martedì il terzo appuntamento

Proseguono martedì 20 novembre nelle sale cinematografiche di Treviso e provincia gli appuntamenti con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, dall’associazione generale italiana dello spettacolo delle Tre Venezie e dalla Regione del Veneto.

Per tutto il mese di novembre gli appassionati di cinema potranno recarsi ogni martedì nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa per godere di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. Si preannuncia ricca anche questa settimana la scelta dei film nelle sale. Partendo dal centro città, il Multisala Corso offre alle 17.30, 20 e 21.30 la visione di “Cosa fai a Capodanno?”, brillante commedia di Filippo Bologna con Luca Argentero. Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte del 1 gennaio, alcune coppie fanno conoscenza e l’atmosfera si scalda. Riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti? Cinema italiano anche al multisala Edera che propone, alle 17.35, 20.05 e 22.15, “Notti magiche” di Paolo Virzì.

Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo alle 20 e alle 22 “Stronger - Io sono più Forte” di David Gordon Green. Il film racconta la storia di Jeff, un 27enne che era alla maratona per provare a riconquistare l’amore della sua ex-ragazza Erin. È lì al traguardo ad aspettarla quando le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale sarà soltanto all’inizio. Il Multisala Georges Melies di Conegliano punta invece alle 18.30 e alle 21.30 su “Il Primo Uomo” di Damien Chazelle, opera che narra l’avvincente storia della prima missione della Nasa sulla Luna, focalizzandosi sulla figura di Neil Armostrong e sui dieci anni che precedono la storica missione dell’Apollo 11. Infine, al Multisala Verdi di Vittorio Veneto si potrà assistere al costo di tre euro al film “Tutti lo Sanno” di Asghar Farhadi, il film che ha aperto l'ultimo Festival di Cannes. In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto (ore 17.10, 19.35, 22.00).