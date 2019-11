Film tre euro nei cinema di Treviso e provincia: martedì il secondo appuntamento

Proseguono martedì 12 novembre nei cinema di Treviso e provincia le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, l’associazione generale italiana dello spettacolo delle Tre Venezie e Regione Veneto.

In città, si preannuncia intensa la serata di questo secondo appuntamento di rassegna al Multisala Corso, con ben tre opere in cartellone. Alle 17.30 e alle 20 inizia la proiezione di “Motherless Brooklyn - I segreti di una città” di Edward Norton. In alternativa, sempre alle 17.30, si può scegliere “Joker” di Todd Phillips, Leone d'oro alla 76a Mostra del Cinema di Venezia. Chi ha amato la serie televisiva non può invece perdersi, alle 20.00, “Downton Abbey” di Michael Engler. Il Multisala Edera propone, alle 16.20, 18.15, 20.15 e 22.15, “Mio fratello rincorre i dinosauri” (Commedia, Italia, 2019, 101’) di Stefano Cipani. Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome di Down e questo per lui inizia a diventare un problema tanto da spingerlo nascondere la sua esistenza ai suoi nuovi amici del liceo e alla ragazza di cui è innamorato.

Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20 e alle 22, “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto. Anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto troviamo, alle 17.30, 19.55 e 22.15, “Joker” di Todd Phillips, mentre il Multisala Manzoni di Paese, alle 20.30, punta su “L'uomo del labirinto” di Donato Carrisi. Il film racconta la storia di Samantha Andretti, una ragazza rapita mentre si recava a scuola durante una mattina di inverno. Tutti i martedì del mese di novembre, la rassegna a consentirà agli appassionati di cinema di godere della visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet app al Cinema. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.