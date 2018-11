Film a tre euro in tutto il Veneto: martedì il secondo appuntamento

Secondo appuntamento martedì 13 novembre nelle sale cinematografiche di Treviso e provincia con "La Regione ti porta al cinema con tre euro ", il progetto organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, l’Agis delle Tre Venezie e dalla Regione.

Per tutto il mese di novembre gli appassionati di cinema potranno recarsi ogni martedì nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa per godere di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. Doppio appuntamento al Multisala Corso per questo secondo martedì di rassegna con, alle 17.30 e alle 20, “The Children Act - Il Verdetto” di Richard Eyre. La serata proseguirà alle 22 con “Ti Presento Sofia” di Guido Chiesa, frizzante commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, ideale per una serata di coppia al cinema. Al Multisala Edera sarà invece possibile assistere, alle 17.30, 20 e 22.15, a “Euforia” di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20 e alle 22, “A Quiet Passion” di Terence Davies, storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto reclusione. Un preciso ritratto dell’artista americana, privata del mito e definita unicamente come essere umano. Il Multisala Georges Melies di Conegliano offre invece la possibilità di assistere alle 18, 20.20 e 22.30, a “Ti Presento Sofia” di Guido Chiesa. Alle 17, 19.30 e 20 la proposta del Multisala Verdi di Vittorio Veneto è invece “The First Man - Il Primo Uomo” di Damien Chazelle, opera che narra l’avvincente storia della prima missione della Nasa sulla luna, focalizzandosi sulla figura di Neil Armostrong e sui dieci anni che precedono la storica missione dell’Apollo 11.