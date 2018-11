Film a tre euro: martedì l'ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento del mese, martedì 27 novembre, nei cinema di Treviso e provincia con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, dall’Agis delle Tre Venezie e dalla Regione del Veneto.

Per chi si trova in città, il Multisala Corso propone, alle 16, 17.30 e 20, “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis, dramma tutto al femminile con una storia toccante e coinvolgente perché essere umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni. In cartellone al Multisala Edera troviamo invece, alle 17.30, 20.15 e 22.15, “The Children Act - Il Verdetto” di Richard Eyre che racconta la storia di Fiona Maye, un'importante giudice di Londra che gestisce sapientemente numerosi casi di diritto familiare alle prese con un incontro decisivo per la sua vita. In provincia, il cinema Cristallo di Oderzo offre la visione, alle 20 e alle 22, di “La bella e le bestie” di Khaled Walid Barsaoui e Kaouther Ben Hania. Ambientato a Tunisi ai giorni nostri, il film racconta la storia di Miriam ventunenne protagonista di una notte di incubo in cui la ragazza si confronterà con la polizia, il sistema sanitario e l’intera società tunisina, della quale lei, in quanto giovane donna, rappresenta la componente più vulnerabile. A Conegliano infine, il cartellone del Multisala Georges Melies presenta, alle 18.30 e 21.30, “Widows - Eredità Criminale” di Steve McQueen. Ambientato nella Chicago dei nostri giorni, in un periodo di agitazione e tumulti, quattro donne, senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti, uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e prendere in mano le redini dei loro destini. Il film è in programma anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto, in questo caso alle 17.15, 19.35 e 22.