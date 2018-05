Al cinema con tre euro grazie alla Regione Veneto: martedì il secondo appuntamento

TREVISO Proseguono martedì 15 maggio, a Treviso e provincia, gli appuntamenti con l’undicesima edizione de “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutto il mese di maggio, ogni martedì i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa delle sette provincie del Veneto, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. In città, il multisala Corso propone, alle 17.30, 20.00 e 22.00, “Loro 2” seconda parte dell’opera di Paolo Sorrentino dedicata alla figura di Silvio Berlusconi. Al multisala Edera troviamo invece in cartellone, alle 17.40, 20.20 e 22.10, “The Happy Prince” di Rupert Everett. In provincia, il cinema Cristallo di Oderzo punta alle 20.00 su “The Post” di Steven Spielberg, mentre al multisala Italia di Montebelluna, alle 15.30, 17.35 e 19.55, iniziano le proiezioni de “L'Isola dei Cani” di Wes Anderson. Ambientato in Giappone nel 2037, il film racconta la dolce epopea del dodicenne Atari Kobayashi alla ricerca del suo amato cane. In alternativa, alle 17.40 e 21.15, gli spettatori di Montebelluna potranno optare per “Atto di Difesa - Nelson Mandela e il Processo Rivonia” di Jean van de Velde, dedicato alla figura del grande politico sudafricano. A Conegliano infine, il multisala Georges Melies guarda alla commedia italiana con “Arrivano i prof”di Ivan Silvestrini che sarà proiettato alle ore 17.30, 19.40 e 21.50. Durante ogni settimana del mese di maggio sarà comunque possibile verificare in ogni momento quali opere sono in programmazione a tre euro nei cinema aderenti della nostra provincia. Basta andare sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.