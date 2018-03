"La Regione ti porta al cinema con tre euro": martedì il terzo appuntamento

TREVISO Proseguono martedì 20 marzo nelle sale di Treviso e provincia le proiezioni a tre euro de “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice di Treviso e provincia aderenti all’iniziativa, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. In città il Multisala Corso offre l’opportunità di vedere, alle 17.30, 20.00 e 22.00, “Maria Maddalena”, un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Cinema italiano al Multisala Edera dove, alle 17.40, 20.00 e 22.15, inizia la proiezione di “Ella & John - The Leisure Seeker” di Paolo Virzì, una storia toccante e struggente.

In provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo c'è, alle 20.00 e alle 22.00, “The Big Sick” (Commedia, USA, 2017, 119’) di Michael Showalter. Una commedia romantica, divertente e commovente, ricca di idee e battute sulla diversità culturale, i matrimoni combinati e le relazioni/reazioni delle rispettive famiglie. Doppia proiezione al multisala Italia di Montebelluna che propone, alle 15.30 e 19.00, “Paradise” di Andrey Konchalovskiy. Un film che è un monito: storie di vita quotidiana durante la Seconda guerra mondiale per ricordare "che questo è stato" e, alle 15.40, 19.15 e 21.30 “Morto Stalin, se ne fa un altro” di Armando Iannucci, travolgente satira sul potere e il totalitarismo. Chiude la carrellata delle sale cinematografiche il Multisala Georges Melies di Conegliano con, alle 18.00, 20.20 e 22.30, “Lady Bird” di Greta Gerwig. Ambientato a Sacramento, California nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, il film è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.